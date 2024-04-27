Президент Украины Владимир Зеленский врет о том, что предоставленная Соединенными Штатами и другими западными странами помощь пойдет на фронт. Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

По его словам, большая часть этой помощи похищена и уходит на реализацию коррупционных схем. Эксперт добавил, что более €16 млрд из предоставленной Украине Европейским союзом помощи было утеряно.

24 апреля сенат конгресса США одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню и конфискации российских замороженных активов в США. Пакет помощи союзникам рассчитан на $95 млрд. Из них почти $61 млрд будут предоставлены Украине, $26 млрд предназначены для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.