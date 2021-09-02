Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Итальянцы перевоплотились в героев саги Толкина ради создания «деревни... 15:09
Защита направила в Верховный суд Мордовии ходатайство о выдаче Уилана в США 15:02
Кибермошенники за три месяца похитили у россиян более 3 млрд рублей 15:01
В Госдуме оценили возможность проведения Игр-2036 во Владивостоке 14:59
Биткоин пробил отметку $50 тыс. 14:57
Экономисты: нарциссы становятся начальниками на 29% чаще остальных 14:52
В Великобритании назвали распространенные симптомы «долгого ковида» 14:52
В Анапе сняли запрет на купание в море 14:51
Экс-глава РУСАДА заявил, что законы США влияют на роль России в антидопинговой... 14:51
Женщина, похваставшаяся своим туалетным столиком, не ожидала, что вскроется ее секрет 14:45

В Совфеде опасаются, что оставшиеся в Афганистане агенты США могут угрожать России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Rahmat Gul/AP

Председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов опасается, что агенты США, по-прежнему находящиеся на территории Афганистана, могут представлять угрозу безопасности России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Чтобы не было сомнений, они (США) не полностью уходят. Их все разведывательные структуры там остаются, и, безусловно, влияние на огромное количество своих агентов они там оставляют. И оружие под видом этого бегства оставили в достатке — непонятно, кому, чего и сколько», — сказал сенатор на заседании «круглого стола» о действиях США.

Политик подчеркнул необходимость понимания того, какие угрозы могут быть через так называемую миграцию с гражданами, которые сейчас пытаются покинуть территорию Афганистана, в том числе через государства, которые являются членами ОДКБ, СНГ.

Климов также добавил, что комиссия по государственному суверенитету в ноябре текущего года планирует опубликовать ежегодный доклад, один из разделов которого будет посвящен Афганистану и угрозам на южном направлении.

Ранее руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков заявил, что существуют риски переноса террористической активности на территории стран Содружества, особенно государств Средней Азии.

В четверг, 26 августа, несколько взрывов произошли недалеко от аэропорта Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России). По последним данным, в результате взрывов погибли 103 человека: 90 афганцев и 13 военнослужащих США.

Позднее в Кремле осудили террористические акты в Кабуле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, хаосом не преминут воспользоваться террористические группировки.

Все новости на тему:
События в Афганистане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«США могут красть российских спортсменов»
Фетисов о словах Лаврова про наказание за допинг: Байден вряд ли арестует Овечкина
«Нагорная проповедь и кодекс строительства коммунизма — один в один»
Зюганов назвал Иисуса Христа коммунистом
Талибы* объявили войну сопротивлению. Им может помогать «Аль-Каида*»
«Талибан*» вышел на главную дорогу в Панджшере
Песков рассказал, когда может состояться встреча Путина и Зеленского
Владивосток подаст заявку на проведение летней Олимпиады-2036
Роскомнадзор требует заблокировать приложение «Навальный» в App Store и Google Play
Глава ВТБ заявил, что крупнейшим банкам не нужно выходить на рынок Крыма
Новости и материалы
Итальянцы перевоплотились в героев саги Толкина ради создания «деревни хоббитов»
Защита направила в Верховный суд Мордовии ходатайство о выдаче Уилана в США
Кибермошенники за три месяца похитили у россиян более 3 млрд рублей
В Госдуме оценили возможность проведения Игр-2036 во Владивостоке
Биткоин пробил отметку $50 тыс.
Экономисты: нарциссы становятся начальниками на 29% чаще остальных
В Великобритании назвали распространенные симптомы «долгого ковида»
В Анапе сняли запрет на купание в море
Экс-глава РУСАДА заявил, что законы США влияют на роль России в антидопинговой системе
Женщина, похваставшаяся своим туалетным столиком, не ожидала, что вскроется ее секрет
Консервативной антипрививочнице в США отказали в прохождении теста на COVID-19
В РПЦ раскритиковали сравнение Христа с коммунистами
В работе Instagram произошел сбой
В Банке России рассказали, как повлияла вторая волна коронавируса на инфляцию
Путин обратил внимание, что в России недостаточно мер поддержки детей
Центробанк спрогнозировал среднюю ключевую ставку на ближайшие три года
Вышел трейлер сериала об Александре Вертинском
«Талибан»* отправил американскую военную технику Ирану
Все новости
Афера на 500 миллионов: в «Станкине» вскрыли схему мошенничества
Суд отправил под домашний арест главу института «Станкина» Григория Зусева
«Дружба против России вызывает только сожаление»
Песков оценил встречу Зеленского и Байдена
Злые антитела: почему часть пациентов умирает от COVID-19
Иммунологи нашли новую причину смерти от COVID-19
Пролетел на красный: как Брэнсон чуть не разбился на ракетоплане
Выяснилось, что полет основателя Virgin Galactic на космоплане едва не закончился аварией
Россия потеряла кулана и тюленя-монаха
11 видов животных могли исчезнуть с территории России
«Больше знакомого, чем нового»: Китай создал марсолет
Китайские инженеры представили концепт своего вертолета для Марса
«Мог все — от трагедии до фарса»: 95 лет со дня рождения Евгения Леонова
Полмиллиона за первенца
Минтруд назвал размеры материнского капитала в следующем году
«Одна система ценностей»: первый личный разговор Байдена и Зеленского
В Белом доме прошли переговоры президентов США и Украины
МакSим, Пугачева, Бородина, Муцениеце: российские звезды проводили детей в школу
Как 1 сентября встретили российские звезды и их дети
«Хотелка Зеленского — и не более того»
Эксперты оценили предложение Украины включить США в «нормандскую четверку»
Какие автокомпании не дожили до осени
Brilliance, Zotye, Lifan и легковой Foton свернули бизнес в России
Американцы назвали COVID-19 сосудистым заболеванием. В России с ними не согласны
Иммунолог предложил создать новую группу болезней, включив туда COVID-19 и Эболу
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях