В Совфеде опасаются, что оставшиеся в Афганистане агенты США могут угрожать России

Председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов опасается, что агенты США, по-прежнему находящиеся на территории Афганистана, могут представлять угрозу безопасности России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Чтобы не было сомнений, они (США) не полностью уходят. Их все разведывательные структуры там остаются, и, безусловно, влияние на огромное количество своих агентов они там оставляют. И оружие под видом этого бегства оставили в достатке — непонятно, кому, чего и сколько», — сказал сенатор на заседании «круглого стола» о действиях США.

Политик подчеркнул необходимость понимания того, какие угрозы могут быть через так называемую миграцию с гражданами, которые сейчас пытаются покинуть территорию Афганистана, в том числе через государства, которые являются членами ОДКБ, СНГ.

Климов также добавил, что комиссия по государственному суверенитету в ноябре текущего года планирует опубликовать ежегодный доклад, один из разделов которого будет посвящен Афганистану и угрозам на южном направлении.

Ранее руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков заявил, что существуют риски переноса террористической активности на территории стран Содружества, особенно государств Средней Азии.

В четверг, 26 августа, несколько взрывов произошли недалеко от аэропорта Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России). По последним данным, в результате взрывов погибли 103 человека: 90 афганцев и 13 военнослужащих США.

Позднее в Кремле осудили террористические акты в Кабуле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, хаосом не преминут воспользоваться террористические группировки.