В Белоруссии рассказали о жестокости литовцев к сомалийцам

Литовская сторона создала суровые условия для семьи из Сомали, которая больше недели находится на границе с Белоруссией, приводит «Белта» сообщение государственного пограничного комитета страны.

«Иностранцы, выброшенные литовскими силовиками к белорусской границе, рассказали, что уже более восьми дней обращаются за статусом беженца. Раз за разом литовские пограничники им отказывают, применяют физическую силу и спецсредства», — отметили военные.

По их словам, на данный момент беженцы пребывают на литовской территории и не получают ни еды, ни воды, ни теплых вещей.

ГПК опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором девушка просит правозащитные организации Европы и европейских журналистов приехать на литовско-белорусскую границу, чтобы увидеть всю ситуацию своими глазами и прекратить нарушения прав человека.

С конца мая на границах Белоруссии и Евросоюза (ЕС) разворачивается миграционный кризис. Беженцы из стран Ближнего Востока и Африки начали большими группами штурмовать границы Литвы, Латвии и Польши, чтобы найти убежище в европейских странах, но вскоре их стали задерживать и возвращать назад.

Ранее сообщалось, что литовские силовики натравили собаку на беженцев из Белоруссии.