В Киеве заявили о подготовке к встрече Путина и Зеленского «на самом высоком» уровне

Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского проходит «на самом высоком уровне». Об этом РИА «Новости» заявил первый вице-премьер Украины Алексей Любченко.

Политик не стал отвечать на вопрос, на территории какой страны может состояться встреча, однако исключил, что она произойдет в Москве. Позднее он заявил, что встреча может пройти в Крыму.

Возможные сроки проведения мероприятия Любченко не уточнил.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что Зеленский «готов в любое время» встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

1 сентября состоится встреча Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена. В Кремле заявили, что будут внимательно следить за результатами встречи двух лидеров и считают, что США «могут использовать свое влияние на господина Зеленского».