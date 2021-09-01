Лукашенко считает, что США через Афганистан хотят «подогреть» ситуацию в России и Китае

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Бобруйск заявил, что Соединенные Штаты через Афганистан хотят «подогреть» ситуацию в России и Китае, сообщает БелТА.

«Китай главный враг для Америки. Надо давить с Афганистана: место удобное», — отметил белорусский президент.

Лукашенко указал на центральноазиатский регион — по мнению президента Белоруссии, нестабильность в республиках Центральной Азии способна подорвать безопасность России. Для Китая представляет угрозу непосредственная связь с Афганистаном через границу с регионом Бадахшан — со стороны Китая в этом регионе находится Синьцзян-Уйгурский автономный район.

В этом регионе Китая проживает значительное число мусульман.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретятся в Москве 9 сентября.