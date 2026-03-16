Аксенов ответил на вопрос о подорожании отдыха в Крыму из-за ситуации на Ближнем Востоке

Аксенов: отдых в Крыму из-за ситуации на Ближнем Востоке дорожать не должен

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что большинство крымских отельеров не будут увеличивать цены на фоне закрытия турпотока на Ближний Восток, но 100% гарантии этого нет. Об этом глава республики заявил в интервью РИА Новости.

По словам Аксенова, крымский бизнес не должен повышать цены на фоне закрытия турпотока на Ближний Восток. Глава региона уверен, что абсолютное большинство отельеров не пойдет на спекулятивные действия.

«Понимание со всеми собственниками объектов размещения достигнуто, хотя 100% гарантию, что частный бизнес не увеличит стоимость проживания и услуг, я (дать) не могу», — сказал Аксенов, отвечая на вопрос, что произойдет с ценами в Крыму из-за дополнительного притока туристов в связи со ситуацией на Ближнем Востоке.

Глава Крыма добавил, что крымское правительство проводит работу с собственниками отелей и пансионатов, которые заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, многие получают меры поддержки республики.

До этого российские турэксперты предложили туристам несколько альтернатив отдыху в Дубае, где сейчас небезопасно из-за военного конфликта в регионе. Среди вариантов оказались Шанхай (Китай), Сингапур и Сеул (Южная Корея).

