Лукашенко объявил о скорых поставках вооружения из России, включая С-400

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами заявил о том, что Россия в ближайшее время поставит в страну ряд вооружений, среди которых, возможно, будет и ЗРС С-400. Об этом сообщает БелТА.

«В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил», — заявил он.

По его словам, Белоруссия готова закупиться еще большим количеством оружия, если увидит в этом необходимость после учений «Запад-2021».

Совместные российско-белорусские учения «Запад-2021» пройдут 10-19 сентября на территории двух стран. В конце июля российские военные прибыли в Брест в рамках подготовки к учениям.