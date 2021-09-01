Лавров обвинил в Киев в занятиях «словесной эквилибристикой»

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Киев занимается словесной эквилибристикой. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, заявления украинский политиков на исторические темы, а также последнее высказывание президента Владимира Зеленского о «самом грязном в мире» российском газе делаются не от большого ума.

«Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь — это их исконное название. <...>. То говорят, что крещение Руси — это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ — самый грязный в мире», — сказал министр, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Ранее Зеленский в ходе встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм заявил, что российский газ из-за выбросов метана, коррупции и шантажа является самым грязным в мире.