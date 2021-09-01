В Пентагоне заверили Украину, что США поддержит ее в противостоянии России

На встрече с украинскими президентом и министром обороны Владимиром Зеленским и Андреем Тараном руководитель Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в вопросах противостояния политике России, и одобрил стремление Украины вступить в НАТО. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США.

«Наша поддержка суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины непоколебима», — отметил Остин.

Он добавил, что Штаты в очередной раз призывают Россию «прекратить оккупацию Крыма и увековечивание конфликта на востоке Украины» и заверил, что они продолжат оказывать Украине поддержку «перед лицом этой российской агрессии».

В публикации отмечается, что в рамках соглашения между Украиной и США также будут рассмотрены реформы оборонной промышленности в поддержку стремления Украины к членству в НАТО и дальнейшего углубления сотрудничества в области безопасности на Черном море, кибербезопасности и обменом разведданными.

Ранее Зеленский подписал заявление о партнерстве Украины с США в сфере ядерной энергетики.