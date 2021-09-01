В Роспотребнадзоре рассказали о противоэпидемических мерах в школах в новом учебном году

Роспотребнадзор продлил санитарные правила по профилактике коронавирусной инфекции в школах. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации отмечается, что для минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации образовательным организациям необходимо организовать ежедневные «утренние фильтры» с обязательной термометрией на всех входах в здание (по возможности). Тех, у кого будут выявлены признаки респираторных заболеваний, не допустят в школы.

Образовательные учреждения должны будут усилить дезинфекционный режим с 1 сентября. В школах должны организовать проведение уборок с использованием дезинфекционных средств, наличии антисептических средств для обработки рук, использовании приборов для обеззараживания воздуха, утверждает издание.

В спортивных и актовых залах, а также библиотеках школ стран одновременно сможет находится только один класс. Столовую ученики будут посещать по специальному расписанию.

При этом, в Роспотребнадзоре отметили, что в федеральном законодательстве нет требований носить в школах маски учителям и обучающимся.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что во всех регионах России учебный год планируется начать в очном формате.