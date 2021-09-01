Пушков считает сенсацией заявление Байдена об окончании эпохи смены режимов

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает сенсацией заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена о завершении эпохи переустройства других стран. Об этом сообщается в Telegram-канале российского сенатора.

«Это близко к сенсации, ибо, если это не риторика, то означает отказ от политики военной «смены режимов», которая почти 30 лет находилась в основе международной стратегии США. О том, что поражение в Афганистане, вслед за катастрофами в Ираке и Ливии, а также неудачами в Сирии и Венесуэле, объективно означает похороны политики «смены режимов» путем интервенций...», — уточнил Пушков.

По его словам, признание президентом США поражения в Афганистане означает, что «уроки» в Ираке и Ливии «не прошли зря».

Как считает Пушков, 46-й глава Белого дома фактически провозгласил новую внешнеполитическую стратегию США.

До этого Байден рассказал об итогах эвакуации из Афганистана. Американский лидер добавил, что США удалось вывезти 90% из тех, кто хотел уехать, а в Афганистане осталось от 100 до 200 американцев, желающих покинуть страну.