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США поддержали стремление Украины в НАТО

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РИА «Новости»

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США поддерживают стремление Украины в НАТО, поэтому военные ведомства двух стран подпишут соглашение о поддержке реформ, необходимых для членства в альянсе. Об этом он сообщил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

«Наша поддержка независимости Украины, территориальной целостности и евроатлантических устремлений непоколебима», — сказал он.

Ранее Остин заявил, что США и Украина подпишут оборонное соглашение, которое расширит сотрудничество по Черному морю, кибербезопасности и разведке.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что подписал договор с американской компанией Westinghouse Electric, согласно которому на территории страны планируется построить пять энергоблоков Хмельницкой АЭС, их общая стоимость составит около $30 млрд. Он не уточнил, как именно будет финансироваться строительство.

Также сообщалось, что украинский президент в ходе своего рабочего визита в США подпишет три оборонительных и одно энергетическое соглашения.

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