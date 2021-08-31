National Interest: для США «неразумно и опасно» поддерживать Украину

США грозит опасность из-за поддержки агрессивно настроенной Украины. Об этом американский журналист Тем Карпентер написал в журнале National Interest.

По его словам, цели украинских властей вернуть Крым выглядят «более чем риторически», в то время как агрессивный настрой Киева в отношении России вызывает тревогу. Он отметил, что такое «смелое» поведение Украины обусловлено уверенностью ее правительства в том, что в случае необходимости страну поддержат США и НАТО.

«Безрассудно способствовать ее [Украины] вхождению в НАТО. <...>. Хуже слабого и уязвимого клиента в области безопасности только слабый и уязвимый клиент, стремящийся проводить агрессивную политику. При этом он не обладает достаточными военными ресурсами, а лишь полагается на поддержку со стороны своего могущественного благодетеля», — написал Карпентер.

В заключении журналист отметил, что США необходимо «оторвать» от себя Украину, чтобы дать ей возможность самостоятельно отстаивать свои интересы.

Ранее сообщалось, что 1 сентября состоятся переговоры президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Вашингтоне, в ходе которых лидеры обсудят важные вопросы стратегического партнерства двух государств. По данным СМИ, президент Украины уже прибыл в столицу США и остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams.