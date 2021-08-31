В Генпрокуратуре Украины объяснили, почему не предъявляют претензий к Путину

Начальник департамента по надзору за преступлениями во время вооруженных конфликтов Украины Юрий Рудь заявил, что генпрокуратура страны не предъявляет обвинений президенту России Владимиру Путину по делу об Иловайской трагедии, потому что у него есть функциональный иммунитет. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Дом».

По его словам, в этом случае ответный иск России в Международный суд ООН будет не в пользу Киева. При этом Украина действует согласно нормам международного права.

В 2014 году украинские военные попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила дело по статье «халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий».

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия, когда выдает паспорта жителям ЛНР и ДНР, не нарушает международное право.

По его словам, за последнее время стали чаще появляться версии, что якобы паспортизация самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик идет вразрез с международным правом.