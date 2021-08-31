«Талибан*» заявил о поражении США в Афганистане

В «Талибане (организация запрещена в России)» считают, что американское правительство потерпело поражение в Афганистане. Об этом заявил представитель радикального движения Забиулла Муджахид, передает телеканал 1TV News.

При этом он добавил, что «Талибан» рассчитывает установить хорошие отношения с Вашингтоном.

«Мы хотим хороших отношений с США», — сказал Муджахид.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Эвакуация продлится до 31 августа.

Накануне США объявили о завершении миссии в Афганистане. Президент Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что «Талибан» на фоне вывода войск США из Афганистана штурмовал Панджшерскую долину. Сообщалось, что наступление талибов было отбито. Боевики понесли потери — около 80 из них погибли, более 100 ранено.