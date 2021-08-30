Аэропорт Кабула перешел под контроль «Талибана*»

Последний американский самолет с беженцами покинул Афганистан, аэропорт Кабула полностью перешел под контроль радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)». Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на представителя талибов.

«Аэропорт Кабула полностью перешел под наш контроль после того, как ВС США покинули его», — сообщил источник.

Управление гражданской авиации США подтвердило, что больше не контролирует аэропорт, передает ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что экипажам воздушных судов следует проявлять чрезвычайную осторожность в районе Кабула.

Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что движение в скором времени будет полностью контролировать аэропорт афганской столицы Кабула.

Позднее старший гражданский представитель НАТО в Афганистане Франческо Понтекорво заявил, что страны Запада вывезли почти 140 тыс. человек из Афганистана. Он отметил, что Соединенные Штаты и их союзники по коалиции организовывали по 120 авиарейсов ежедневно.