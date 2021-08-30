После удара США по Кабулу 29 августа погибли 6 афганских детей

Представитель UNICEF (Детского фонда ООН) в Кабуле Герве де Лис заявил, что семеро детей погибли из-за удара США в Афганистане 29 августа. Об этом он сообщил на пресс-конференции по видеосвязи, передает ТАСС.

«По подтвержденной информации из открытых источников, [погибли] семь детей», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 29 августа США нанесли удар по Кабулу с целью ликвидации боевика, планировавшего новую атаку на воздушную гавань. По некоторым данным, в результате этой атаки погибли от девяти до 12 человек, в том числе дети. Удар был нанесен по одному из жилых домов.

Взрыв произошел недалеко от здания кабульского аэропорта. Над районом в небо поднялись большие клубы дыма.

26 августа несколько взрывов прогремели рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация ИГ (организация запрещена в России). Погибли почти 200 человек.