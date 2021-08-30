Байден отказался отвечать на вопросы, связанные с Афганистаном, и едва не заблудился

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе пресс-конференции в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) отказался отвечать на вопросы, связанные с Афганистаном, после чего едва не заблудился в конференц-зале, сообщает РИА «Новости».

«Я вроде бы не должен сегодня отвечать на вопросы, но пожалуйста, задавайте», — предложил Байден журналистам по завершении своего выступления.

Однако, после того как одна из журналистов попыталась задать вопрос, связанный с Афганистаном, Байден прервал ее:

«Я не буду отвечать на вопросы об Афганистане сейчас», — заявил Байден и хлопнул ладонью по кафедре.

После чего американский президент под аплодисменты едва не заблудился в конференц-зале, забыв, где находится выход.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден уснул на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом.