Кремль оценил предложение Макрона о создании зоны безопасности в Афганистане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании в Афганистане контролируемой ООН зоны безопасности.

«Это предложение должно обсуждаться. Здесь важно обсудить все модальности такой зоны, режим. А главное, очень важно понять отношение к создании такой зоны со стороны «Талибана (организация запрещена в России)», — сказал представитель Кремля.

Накануне французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Великобритания и Франция намерены представить в ходе внеочередного заседания Совбеза ООН, которое состоится 30 августа, проект резолюции о создании в Кабуле контролируемой ООН зоны безопасности. По его словам, совместный британо-французский проект резолюции позволит продолжить гуманитарные операции в Афганистане.

При этом Макрон заявил, что диалог с талибами не означает их признания.

Боевики «Талибана» 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В настоящий момент они формируют временное правительство. Эскалация конфликта правительственных сил и талибов происходила на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова ввести санкции против радикального движения «Талибан» в случае, если боевики не позволят после 31 августа покинуть страну всем афганцам, не желающим оставаться жить в стране под их властью.