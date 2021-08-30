В МИД надеются, что оставленное американцами оружие не будет использоваться для новой гражданской войны

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Москва надеется на то, что оставленное американцами в Афганистане оружие не будет использоваться для новой гражданской войны. Об этом дипломат рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Кроме того, по его словам, российская сторона озабочена тем, как будет развиваться ситуация с безопасностью и правами человека в Афганистане.

«Но при всем при этом надо учитывать специфику, культурные, религиозные особенности афганского народа и не пытаться навязывать им что-либо, отталкиваясь от собственных культурных представлений – о демократии, о порядке и прочем», — подчеркнул Кабулов.

26 августа, несколько взрывов прогремели рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация ИГ (организация запрещена в России). Погибли почти 200 человек.

Жертвами атаки также стали 12 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США. Позднее американский президент Джо Байден назвал своего предшественника на посту главы государства Дональда Трампа ответственным за гибель американских военнослужащих в результате терактов в Кабуле.