СМИ: Лондон признает необходимость сотрудничества с Москвой и Пекином по Афганистану

Власти Великобритании считают, что Россия и Китай могут оказать влияние на новое руководство Афганистана, и поэтому признают необходимость совместной работой с ними в афганском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник среди британских дипломатов.

«Мы признаем необходимость работать совместно с Россией и Китаем, учитывая их возможную способность повлиять на новое правительство Афганистана и наши совместные интересы в сдерживании терроризма и распространения наркотиков, в предотвращении кризиса с беженцами и дальнейшего экономического краха», — сказал он.

Источник отметил, что Соединенное Королевство выступает в Совете Безопасности ООН (СБ ООН), куда также входят Россия Китай, США и Франция, за формирования единой позиции по Афганистану.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция представят в СБ ООН проект резолюции о зоне безопасности в афганской столице Кабуле.

Власть в Афганистане захватило 15 августа движение «Талибан (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России). После этого тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь бежать из страны.