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Макрон заявил, что диалог с талибами* не означает их признания

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Benoit Tessier/Pool/Reuters

Начало Францией диалога с представителями «Талибана» (организация запрещена в России) не предопределяет их признания на официальном уровне. Об этом в интервью телеканалу TF1 сообщил президент республики Эммануэль Макрон.

Французский лидер рассказал о ситуации и позиции Парижа после поездки в Ирак.

Диалог с террористическим движением, как уточнил Макрон, нужен, чтобы добиться эвакуации афганцев, находящихся под угрозой.

«Талибы контролируют Кабул и территорию Афганистана, поэтому в оперативном плане мы должны вести дискуссии. Однако это не предрешает их признания, мы поставили им условия», — обратил внимание президент.

Соответствующие условия касаются «уважения прав человека».

«Мы поставили условия. Во-первых, талибы уважают гуманитарное право и защиту всех тех, кто имеет право на убежище. Во-вторых, они очень четко относятся ко всем террористическим движениям», — сказал Макрон.

Среди других пунктов, которые должны соблюдаться талибами, по словам Макрона, это уважение прав афганских женщин.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

Ранее на западе Афганистана талибы убили одного и тяжело ранили еще одного близкого родственника журналиста Deutsche Welle (DW).

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