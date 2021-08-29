Сенатор предупредил о «зашкаливающем» риске повторения событий 11 сентября

После вывода американских войск из Афганистана вероятность повторения террористических атак 11 сентября «зашкаливает». Такое мнение выразил сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала CBS.

«Это была очень эмоциональная пара дней для всех нас. Вот-вот развернется парад ужасов», — сказал Грэм в программе «Face the Nation», подчеркивая, что США оставляют в стране «тысячи афганских союзников, которые храбро сражались» вместе с ними и сотни американских граждан.

В то же время сенатор выразил сомнения, что удары, которые американские войска нанесли по ИГ (организация запрещена в России) ранее, приведут к снижению численности террористов, потому что для этого нужны «не дроны, а войска на месте событий».

«Мы создали условия для еще одного 11 сентября <...> Я никогда не беспокоился больше о нападении на нашу родину, чем сейчас. И мы не прекратили эту войну. Президент Байден сказал, что он хотел снять вопрос Афганистана для будущих президентов. Он сделал прямо противоположное. В течение следующих 20 лет американские президенты будут иметь дело с этой катастрофой в Афганистане. Эта война не закончилась. Мы вступили в новую смертоносную главу. Теперь террористы несут ответственность за Афганистан», — подчеркнул Грэм.

В воскресенье, 29 августа, в Кабуле прогремел новый взрыв. Инцидент случился около 15.30 мск в районе, расположенном недалеко от аэропорта афганской столицы. Афганское новостное агентство Asvaka сообщило, что взрыв вызван ракетой, которая попала в жилой дом в районе Хаджа Багра — пригород Кабула. В результате погибли шесть человек, в том числе четверо детей. Пострадали еще четыре человека.

Пентагон подтвердил, что взрыв стал результатом ракетного удара Соединенных Штатов, которые стреляли по предполагаемым боевикам организации ИГ.

Это уже второй взрыв в Кабуле за последние три дня. Серия взрывов произошла в столице Афганистана 26 августа. Изначально сообщалось, что террорист-смертник подорвал себя у ворот в аэропорт, где собрались рассчитывающие на вылет из страны афганцы, второй смертник устроил взрыв возле гостиницы, в которой проживали американцы. Позже в Пентагоне уточнили, что взрыв был все-таки один.

В результате теракта погибли около 200 человек, еще 1,3 тыс. были ранены. Среди погибших 13 военнослужащих США, 18 солдат пострадали. Ответственность за случившееся взяла на себя местная ячейка «Исламского государства». В Вашингтоне пообещали жесткий ответ за гибель своих солдат, на следующий день американские беспилотники нанесли авиаудары по позициям террористов. В Пентагоне отчитались, что двое организаторов взрыва в Кабуле погибли, еще один военачальник террористов был ранен.