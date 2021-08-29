Талибы* обещали странам Запада, что не будут мешать выезду из Афганистана

Соединенные Штаты, Евросоюз и НАТО получили от движения «Талибан» (организация запрещена в России) гарантии того, что оно не станет препятствовать выезду беженцев из Афганистана. Об этом говорится в заявлении, распространенном Госдепом США, передает ТАСС.

«Мы получили от «Талибана» заверения относительно того, что всем иностранцам и всем афганцам, получившим от наших властей разрешение на въезд, будет разрешено безопасно и спокойно добраться до пунктов отправки и покинуть страну», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около тысячи беженцев ожидают вылета из аэропорта Кабула, при этом операция по эвакуации завершается уже 31 августа.

Вооруженные силы США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Афганистана. При этом после того, как стало известно о вероятных новых терактах, толпы перед воротами в аэропорт начали рассеиваться.

Начиная с 14 августа, США вместе с союзниками смогли вывезти на самолетах из аэропорта Кабула около 58,7 тыс. человек — такие данные во вторник привел заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.