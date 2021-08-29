Западные страны вывезли из Афганистана около 140 тысяч человек

Старший гражданский представитель НАТО в Афганистане Франческо Понтекорво заявил, что страны Запада вывезли почти 140 тыс. человек из Афганистана, совершая по 120 рейсов в день. Об этом сообщает Corriere della sera.

«Обычно из Кабула вылетали максимум шесть гражданских и пару военных самолетов в день. Мы отправляли по 120 бортов. За две недели вылетели 80% всего годового объема пассажиров, 140 тысяч», — сказал он.

Ранее сообщалось, что США планируют принять еще 50 тыс. беженцев из Афганистана. 24 августа в администрации заявили, что за предыдущие сутки было эвакуировано 21 600 человек, а военные грузовые самолеты вылетают из аэропорта Кабула каждые 45 минут.

Также сообщалось, что власти США не успеют вывезти из Кабула всех помогавших им афганцев вне зависимости от обстоятельств. Источник из Белого дома пояснил, что из Кабула за последние 10 дней вывезли около 70 тыс. человек, но это далеко не все, кто хочет покинуть Афганистан.