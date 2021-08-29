Турецкое посольство в Кабуле вернулось в город после двухнедельной эвакуации

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сотрудники турецкого посольства в Афганистане вернулись в здание диппредставительства после временной эвакуации.

«Как вы знаете, наше посольство две недели временно работало в аэропорту Кабула. Накануне оно снова вернулось в посольское здание в центре города и продолжило вести свою деятельность оттуда», — приводит слова турецкого президента телеканал NTV.

Эрдоган добавил, что Анкара продолжит сохранять свое дипломатическое присутствие в Афганистане.

Ранее сообщалось, что Турция эвакуирует военных из Афганистана.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.