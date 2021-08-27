Глава МИД Украины раскрыл детали поездки Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон выведет отношения двух стран на новый уровень. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, к настоящему времени уже подготовлены для подписания ряд соглашений, в частности, документ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

«Готовы и к подписанию документы в сфере торговли, так что все идет по плану... Я могу сказать, что по состоянию на сейчас, как все выглядит, это будет визит, который выведет отношения Украины и США на новый уровень», — заявил глава МИД Украины.

Ранее Кулеба назвал направления тем переговоров президента Соединенных Штатов Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, будет три блока вопросов. Первый — это политический, второй — безопасность, а третий — экономика.