США и их союзники пока не собираются признавать «Талибан*»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила, что США и их союзники пока не намерены признавать «Талибан (организация запрещена в России)» властями Афганистана.

«Думаю, должно быть предельно четкое понимание, что нет никакой спешки в признании [«Талибана»] в любом качестве Соединенными Штатами или любыми международными партнерами», — сказала она.

Псаки также отрицательно ответила на вопрос журналистов, была ли гибель 13 американских морпехов в Афганистане следствием ошибок со стороны американского генералитета, а также не собирается ли Байден в этой связи отправлять ответственных представителей военного командования США в отставку.

Кроме того, представителя Белого дома спросили, есть ли группировки «Исламское государство в Хорасане» (запрещена в РФ), которая является ответвлением террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), желание и возможности устроить теракт на территории Соединенных Штатов.

«Мы не придерживаемся такой оценки [возможностей террористов] в данный момент», — ответила она.

Ранее Байден заявил, что США «не забудет и не простит» виновников терактов в аэропорту Кабула — они будут наказаны сполна.

26 августа несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. СМИ также сообщали, что к трагедии причастна террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

Жертвами атаки также стали 12 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США.