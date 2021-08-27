Лавров: Россия готова работать со всеми странами по ситуации в Афганистане

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация готова сотрудничать со всеми странами для нормализации ситуации в Афганистане, так как вопросы безопасности сейчас на первом месте. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы будет координировать наши действия прежде всего с союзниками и стратегическими партнерами в рамках ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. Будем готовы сотрудничать со всеми другими странами, которые в духе доброй воли могут поспособствовать нормализации обстановки в Афганистане с упором на обеспечение безопасности. Все остальное будет вторично в наших приоритетах», — сказал он.

Ранее сообщалось, что МИД не будет торопиться ни с исключением движения «Талибан» (организация запрещена в России) из перечня террористических организаций, ни с признанием новой афганской администрации. В министерстве считают важным обещание талибов не допустить использование территории Афганистана против третьих стран.

Боевики «Талибана» 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они формируют временное правительство.