Имя Саакашвили фигурирует в материалах по делу Эпштейна

Экс-президент Грузии Саакашвили упоминается в материалах по делу Эпштейна

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили упоминается в материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексторговле. Документы опубликованы на сайте минюста США.

Саакашвили упоминается в подборке газетных статей в одном из электронных писем. Также имя бывшего президента Грузии всплывает в письме «волшебника Дэвида Блэйна». Он упоминает Саакашвили и рассказывает, что показывал ему фокусы.

«Я также показывал фокусы президенту России Дмитрию Медведеву, президенту Грузии Михаилу Саакашвили, президенту Украины Виктору Януковичу и президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву», — пишет Блэйн.

Накануне RTVi сообщал, что экс-министр финансов России Алексей Кудрин 32 раза упоминается в файлах скандально известного американского финансиста Эпштейна.

В обнародованных минюстом США файлах по делу Эпштейна упоминаются десятки западных политиков, в том числе имена президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

До этого в документах Эпштейна нашли фамилию основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Ранее премьер Польши пообещал «особое место в аду» для сообщников Эпштейна.