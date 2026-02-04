Депутат бундестага Хардт предостерег от завышенных ожиданий на переговорах в ОАЭ

Спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт перед переговорами России и Украины в Абу-Даби предостерег от чрезмерных ожиданий. Его слова приводит телеканал n-tv.

По его словам, «опыт учит, что завышенные ожидания» от переговоров с Россией якобы «неуместны». Хардт утверждает, что Москва якобы не заинтересована в мире и использует зиму как оружие.

Он считает, что РФ таким образом якобы пытается выиграть время и заработать «политические очки».

Очередной этап переговоров, направленных на разрешение украинского кризиса, запланирован на 4 и 5 февраля. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уточнил, что российскую сторону будет представлять та же делегация, которая принимала участие в предыдущих переговорах 23 и 24 января.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе предстоящих встреч 4-5 февраля стороны обсудят предложения, выдвинутые российской стороной после согласования позиций с президентом Владимиром Путиным.

