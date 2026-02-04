Размер шрифта
ФСБ задержала сотрудника научного центра «Вектор» в Новосибирске

ФСБ: в Новосибирске сотрудника научного центра «Вектор» заподозрили в коррупции
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники УФСБ по Новосибирской области задержали работника государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора. Его подозревают в получении взятки и хищении денежных средств учреждения. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, речь идет о заведующем одной из лабораторий центра. Следствие установило, что при содействии руководства «Вектора» была пресечена противоправная деятельность сотрудника, связанная с нарушением установленного порядка проведения исследований.

Как уточнили в ФСБ, фигурант получил более 4,7 млн рублей в качестве взятки за проведение исследований биологических проб в интересах коммерческой организации. Кроме того, он подозревается в растрате денежных средств в крупном размере, выделенных центру в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты».

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 и части 3 статьи 159 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере и мошенничество с использованием служебного положения. Сотрудника научного центра задержали.

Ранее начальника Управления по делам ГО и ЧС Сыктывкара задержали по подозрению в получении взятки.
 
