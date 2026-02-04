Размер шрифта
Начало февраля может побить морозный рекорд в Москве

Синоптик Леус: первые дни февраля могут стать самыми холодными в Москве
Pavel Golovkin/AP

Первая пятидневка февраля может стать в Москве самой холодной в XXI веке. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, средняя температура воздуха за первые три дня февраля в столице составила −18,9 °C, что на 12,2 °C ниже многолетних средних значений для этого периода. Более холодным начало последнего зимнего месяца в XXI веке было лишь однажды — в феврале 2012 года, когда средняя температура за аналогичный период достигала −20,2 °C.

С учетом того, что пик морозов в текущем феврале еще впереди, первая пятидневка месяца может стать самой холодной в столице за весь XXI век. Также синоптик отметил, что жителям Московского региона предстоит пережить еще две ночи с температурами ниже −20 °C.

2 февраля главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на текущей неделе холодный антициклон со Скандинавии принесет в Москву и Московскую область аномальные холода — на 12°C ниже климатической нормы.

Ранее врач назвал четыре главных опасности морозов для здоровья.
 
