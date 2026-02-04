Размер шрифта
Россиянам рассказали, в каких случаях нужно обязательно менять банковскую карту

Роскачество: банковскую карту лучше перевыпустить при подозрении на ее порчу
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с «Лентой.ру» назвал очевидные случаи, когда банковскую карту действительно необходимо заменить.

По его словам, карту следует менять, если истек срок ее действия, поврежден чип, а также в случае утери или кражи. Во всех остальных ситуациях универсального набора признаков, однозначно указывающего на необходимость замены карты, не существует. Невозможно создать схему, по которой безошибочно можно определить, что данные карты украдены и пластик нужно сменить, отметил эксперт.

Кузьменко подчеркнул, что ключевым критерием является цифровая грамотность и внимательность самого владельца карты. Необходимо регулярно анализировать, где и как использовалась карта, ведь помимо популярных и защищенных платформ нередко проходят платежи на малоизвестных сайтах, где риск утечки данных выше.

Он также обратил внимание на практическую сторону вопроса: процедура замены пластиковой карты в банке технически проще, чем удаление ее данных на каждом сайте, сервисе или в приложении, где она была привязана. В случае малейших сомнений по поводу безопасности Кузьменко советует проявить избыточную осторожность и оформить перевыпуск карты, чтобы избежать последующих проблем с возможным мошенничеством.

Ранее эксперты рекомендовали менять банковские карты каждые пять лет для защиты от мошенничества.
 
