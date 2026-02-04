Ученые придумали, как сэкономить на производстве курицы

В Казани нашли способ сэкономить на корме для бройлеров до 26 руб. с одной птицы

Ученые Института «Казанская академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» Казанского ГАУ предложили добавлять в корм цыплятам-бройлерам взамен антибиотиков комбинацию пробиотиков с цеолитом и инулином. Это снижает расход комбикорма на 10% при одновременном ускорении набора веса. Причем в расчете на одну голову экономический эффект составил от 14,76 до 26,02 рубля, рассказали «Газете.Ru» в Казанском ГАУ.

Десятилетия применения антибиотиков привели к тому, что патогенные бактерии выработали устойчивость, а полезная микрофлора в кишечнике птицы сократилась. В результате организм птицы ослабевает, а риск инфекций растет. Пробиотики рассматриваются как альтернатива — они помогают восстановить нормальное пищеварение и иммунитет кур без применения антибиотиков, что особенно важно для производства экологически чистой продукции.

«Биологически активные добавки способствуют развитию нормальной микрофлоры в кишечнике, регулируют обмен веществ, повышают устойчивость к инфекциям и стрессам, выводят из организма токсичные вещества. Это ускоряет рост птицы и улучшает качество получаемого мяса», – объяснила профессор кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции института Мунира Гайнуллина.

Эксперимент провели на десятидневных цыплятах кросса Росс-308 — это один из самых распространенных в мире мясных кроссов, который отличается быстрым набором веса и высоким выходом грудного мяса. Птицу разделили на три группы. Контрольная получала стандартный комбикорм, две опытные — тот же рацион с добавлением пробиотиков, цеолита и инулина. Первая добавка содержала дрожжи, вторая — молочнокислые бактерии с эфирными маслами эвкалипта, чеснока, лимона и чабреца.

Цыплята на добавках росли быстрее контрольной группы на 8–12%. Убойная масса увеличилась на 10–15%, масса грудного филе — на 7–11%. Главное — при этом они съедали меньше корма: 1,6–1,7 килограмма комбикорма на килограмм прироста против 1,8 килограмма в контроле. На протяжении всего эксперимента птица хорошо поедала корм, помет имел нормальный цвет и консистенцию, клинических признаков нарушения пищеварения не наблюдалось.

Анализы крови подтвердили улучшение физиологического состояния: увеличились содержание гемоглобина, средний объем эритроцита, снизилось количество лейкоцитов, общего билирубина и печеночных ферментов. Все эти показатели свидетельствуют о том, что птица здорова. Улучшилось и качество мяса.

Самое главное – переход на новые корма несет экономическую выгоду. Сокращаются сроки выращивания, что позволяет быстрее получить готовую продукцию. Растет рентабельность производства при одновременном улучшении качества мяса. В расчете на одну голову экономический эффект составил от 14,76 до 26,02 рубля.

