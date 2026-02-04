Yle: новый план США и Европы по Украине не содержит конкретных мер

Новый план США и Европы на случай нарушения будущего мира на Украине достаточно расплывчат и не поможет Киеву. Об этом пишет финское издание Yle со ссылкой на экспертов.

Доцент Шведского университета обороны Илмари Кяйхо отмтеил, план не учитывает то, что на практике действия «коалиции желающих» не смогут причинить ущерб России. По его словам, остается открытым вопрос о том, что на практике предпримут союзники Украины в отношении нарушений режима прекращения огня, и, почему они уверены, что смогут противостоять России в случае войны.

Эксперт считает, что Запад не начать войну против России и вряд ли сможет набраться решимости в будущем.

Экс-советник МИД Финляндии Йоэль Линнайнмаки добавил, что сложность плана в осуществлении защиты для Украины означает неопределенность в отношении пошаговых действий в случае нарушения мира.

Накануне газета Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты, Украина и европейские страны согласовали многоуровневый план поддержки любого мирного соглашения, которое в будущем могут заключить Москва и Киев. Вашингтон и государства Европы договорились дать «скоординированный военный ответ», если российская сторона будет «постоянно нарушать» договор.

Ранее в Госдуме заявили, что план Запада — это попытка давления на Россию.