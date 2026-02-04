Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

В США назвали способ «спасти» российский ПАК ДА

19FortyFive: Россия могла бы спасти проект ПАК ДА, объединившись с Китаем
Минобороны России

Россия могла бы спасти проект перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) путем совместного с Китаем создания нового стратегического бомбардировщика. Об этом пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

Он пишет, что и Россия, и Китай стремятся к созданию бомбардировщиков-невидимок следующего поколения. Китай работает над истребителем H-20, а Россия — над ПАК ДА.

«Обе программы, как представляется, сталкиваются с серьезными препятствиями, начиная от двигателей и авионики и заканчивая покрытиями, обеспечивающими малозаметность, сроками и [для России] ограничениями поставок, вызванными санкциями», — подчеркивает Иствуд.

Автор полагает, что Москва и Пекин не желают делиться друг с другом секретными технологиями, хотя и имеют совпадающие стратегические интересы. Также КНР и РФ имеют языковые и управленческие различия, которые могут стать препятствием для сотрудничества.

Новость дополняется.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!