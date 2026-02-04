В США назвали способ «спасти» российский ПАК ДА

19FortyFive: Россия могла бы спасти проект ПАК ДА, объединившись с Китаем

Россия могла бы спасти проект перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) путем совместного с Китаем создания нового стратегического бомбардировщика. Об этом пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

Он пишет, что и Россия, и Китай стремятся к созданию бомбардировщиков-невидимок следующего поколения. Китай работает над истребителем H-20, а Россия — над ПАК ДА.

«Обе программы, как представляется, сталкиваются с серьезными препятствиями, начиная от двигателей и авионики и заканчивая покрытиями, обеспечивающими малозаметность, сроками и [для России] ограничениями поставок, вызванными санкциями», — подчеркивает Иствуд.

Автор полагает, что Москва и Пекин не желают делиться друг с другом секретными технологиями, хотя и имеют совпадающие стратегические интересы. Также КНР и РФ имеют языковые и управленческие различия, которые могут стать препятствием для сотрудничества.

