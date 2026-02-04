Размер шрифта
Зеленский сообщил о планах США усилить санкционное давление на РФ

Зеленский: в Конгрессе США есть план по санкциям для РФ, стоит их принять
Romina Amato/REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в соцсети X заявил, что в Конгрессе США есть планы по усилению санкционного давления на Россию.

По словам Зеленского, сейчас лучшее время, чтобы принять инициативы по санкциям против РФ, так как именно санкционное давление может помочь дипломатическим усилиям в переговорах.

«Слова и просьбы в Москве не слышат и не реагируют на них адекватно. Когда Америка столько времени и сил вкладывает в дипломатию, Россия продолжает вкладываться только в свои ракеты и дроны и продолжает обстрелы, несмотря на просьбы наших американских партнеров удерживаться в течение недели», — подчеркнул Зеленский.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп без удивления отреагировал на массированный ответный российский удар по инфраструктуре Украины.

Пресс-секретарь отметила, что две страны уже несколько лет «ведут очень жестокую войну». Она подчеркнула, что боевые действия между Москвой и Киевом никогда не начались, если бы Трамп в 2022 году по-прежнему был президентом США.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп «хочет сделать невозможное возможным».
 
