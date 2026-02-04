Поезд столкнулся с грузовиком в Мордовии

В Мордовии поезд столкнулся с грузовиком, задержаны пять пассажирских поездов

Грузовой автомобиль столкнулся с поездом в Республике Мордовия, в связи с этим задержаны несколько пассажирских поездов. Об этом сообщила Куйбышевская железная дорога в Telegram-канале.

ДТП произошло в 2:40 мск на регулируемом переезде на станции Потьма. Водитель бензовоза выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №21 сообщением Ульяновск – Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.‌‎

Предварительно, при столкновении пострадал водитель автомобиля. Среди пассажиров и локомотивной бригады поезда пострадавших нет.‎

В результате ДТП схода подвижного состава не произошло, но нарушен габарит подвижного состава по первому и второму путям станции. Автомобиль зажат под локомотивом. Повреждена кабина машиниста.

Задержаны поезда Ульяновск – Москва, Тольятти –Москва, Орск – Москва, Москва – Челябинск и Москва – Саранск.

1 февраля автомобиль столкнулся с пассажирским поездом Москва — Волгоград.

