Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Депутат попросила у властей Петербурга отчитаться о проверках в семье убитого мальчика

Буцкая запросила данные о проверках условий жизни убитого в Петербурге мальчика
Поисково-спасательный отряд «Северо-Запад»/VK

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая потребовала у администрации Петербурга отчет о проведении проверок, связанных с семьей мальчика, которого убили 30 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее обращение парламентарий отправила начальнику управления по опеке и попечительству Комитета по социальной политике города Ольге Смирновой.

В документе она попросила предоставить информацию о том, состоял ли ребенок на учете органов опеки, проводились ли проверки семьи и обращались ли представители местной школы в органы из-за того, что мальчик не ходил в школу.

Журналисты обратились в администрацию района, поинтересовавшись, оказывают ли помощь семье погибшего мальчика.

«Из администрации поступил ответ, что письмо передано советующим органам», – сообщается в публикации.

Ребенок по имени Павел пропал в Петербурге 30 января. Спустя несколько дней задержали подозреваемого в его убийстве, позже тело мальчика обнаружили в одном из водоемов Ленобласти. Мужчину отправили под арест.

По данным СМИ, Павел никогда не учился в местной школе. В учреждении матери отказали, так как она не подготовила нужные документы. Всего в семье семеро детей. Отец работал разнорабочим и несколько раз попадал в полицию.

Ранее мать убитого в Петербурге мальчика рассказала о поведении сына перед произошедшим.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!