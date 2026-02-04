Депутат попросила у властей Петербурга отчитаться о проверках в семье убитого мальчика

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая потребовала у администрации Петербурга отчет о проведении проверок, связанных с семьей мальчика, которого убили 30 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее обращение парламентарий отправила начальнику управления по опеке и попечительству Комитета по социальной политике города Ольге Смирновой.

В документе она попросила предоставить информацию о том, состоял ли ребенок на учете органов опеки, проводились ли проверки семьи и обращались ли представители местной школы в органы из-за того, что мальчик не ходил в школу.

Журналисты обратились в администрацию района, поинтересовавшись, оказывают ли помощь семье погибшего мальчика.

«Из администрации поступил ответ, что письмо передано советующим органам», – сообщается в публикации.

Ребенок по имени Павел пропал в Петербурге 30 января. Спустя несколько дней задержали подозреваемого в его убийстве, позже тело мальчика обнаружили в одном из водоемов Ленобласти. Мужчину отправили под арест.

По данным СМИ, Павел никогда не учился в местной школе. В учреждении матери отказали, так как она не подготовила нужные документы. Всего в семье семеро детей. Отец работал разнорабочим и несколько раз попадал в полицию.

Ранее мать убитого в Петербурге мальчика рассказала о поведении сына перед произошедшим.