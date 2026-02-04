Размер шрифта
КПРФ нашла способ увеличить пенсии в России

КПРФ предложила россиянам направлять до 3% суммы налогов на пенсии родителей
Dilok Klaisataporn/Shutterstock/FOTODOM

КПРФ предлагает создать в России правовой механизм, в соответствии с которым россияне получат возможность направлять до 3% от уплаченного налога на доходы физлиц на пенсионное обеспечение родителей. Об этом говорится в обращении депутатов КПРФ к министру труда и социальной защиты Антону Котякову, документ есть у «Газеты.Ru».

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность внедрения механизма, предоставляющего гражданам право направлять до 3% суммы уплаченного ими налога на доходы физических лиц на дополнительное пенсионное обеспечение родителей», — говорится в документе.

По словам депутата от КПРФ Алексея Куринного, большинство пенсионеров сегодня может рассчитывать только на государственные пенсионные выплаты, поскольку раньше не было никаких инвестиционных программ, института негосударственных пенсионных фондов, а также возможности дополнительно копить на пенсию.

«А у кого-то из наших пенсионеров сведения о части стажа не сохранились, потому что в 90-е были ликвидированы множество предприятий, и их архивы в том бардаке пропали», — сообщил «Газете.Ru» депутат.

Куринный добавил, что инициатива КПРФ поможет старшему поколению почувствовать «дополнительную заботу». Кроме того, «деньги останутся в семьях, что в условиях постоянного роста цен будет очень кстати», отметил он.

Как сообщили в КПРФ, инициатива партии «очень ярко» подчеркнет «личный вклад родителей в рождение и воспитание детей».

«Чем детей больше, тем более весомой будет сумма, которую пожилые люди будут получать от них как прибавку к пенсии. Поэтому наша инициатива, фактически привязывающая размер доплат старикам к количеству их детей, может стать хорошим демографическим стимулом», — подытожил парламентарий.

До этого доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что право на досрочный выход на пенсию имеют россияне с северным стажем, многодетные матери, а также работники производств с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда.

Ранее в России выявили схему обмана с блокировкой пенсий.
 
