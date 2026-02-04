Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

В США официально подтвердили уничтожение иранского дрона

Пентагон подтвердил, что США сбили беспилотник Ирана в Аравийском море
US Navy/Wikimedia

Истребитель военно-воздушных сил США F-35C сбил иранский беспилотник «Шахед-139» после того, как тот совершил агрессивное сближение с авианосцем USS Abraham Lincoln. Об этом заявил в эфире Fox News официальный представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс.

Отмечается, что Abraham Lincoln находился в Аравийском море примерно в 800 км от южного побережья Ирана. Дрон летел к авианосцу, несмотря на меры по деэскалации, принятые американскими военными в международных водах.

Хокинс заявил, что беспилотник был сбит в целях самообороны для защиты корабля и личного состава.

3 февраля американский истребитель F-35 уничтожил иранский беспилотный летательный аппарат Shahed-139, приближавшийся к авианосцу Abraham Lincoln. Согласно заявлению американских представителей, дрон «предпринял неоправданный маневр в направлении корабля».

Накануне издание Axios сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обсудят возможную ядерную сделку 6 февраля в Стамбуле.

28 января президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США отправили на Ближний Восток крупную группировку вооруженных сил во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Он предупредил Тегеран о возможном использовании силы, если власти Ирана откажутся от заключения соглашения. При этом детали этого возможного соглашения с Исламской Республикой не были озвучены американским лидером. В то же время американские официальные лица заявляют, что выдвинули иранцам три требования: окончательное прекращение обогащения урана и утилизация его запасов, ограничение количества баллистических ракет, и прекращение любой поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке.

Ранее политолог спрогнозировал полноценный военный конфликт США и Ирана в 2026 году.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!