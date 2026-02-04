В США официально подтвердили уничтожение иранского дрона

Истребитель военно-воздушных сил США F-35C сбил иранский беспилотник «Шахед-139» после того, как тот совершил агрессивное сближение с авианосцем USS Abraham Lincoln. Об этом заявил в эфире Fox News официальный представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс.

Отмечается, что Abraham Lincoln находился в Аравийском море примерно в 800 км от южного побережья Ирана. Дрон летел к авианосцу, несмотря на меры по деэскалации, принятые американскими военными в международных водах.

Хокинс заявил, что беспилотник был сбит в целях самообороны для защиты корабля и личного состава.

3 февраля американский истребитель F-35 уничтожил иранский беспилотный летательный аппарат Shahed-139, приближавшийся к авианосцу Abraham Lincoln. Согласно заявлению американских представителей, дрон «предпринял неоправданный маневр в направлении корабля».

Накануне издание Axios сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обсудят возможную ядерную сделку 6 февраля в Стамбуле.

28 января президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США отправили на Ближний Восток крупную группировку вооруженных сил во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Он предупредил Тегеран о возможном использовании силы, если власти Ирана откажутся от заключения соглашения. При этом детали этого возможного соглашения с Исламской Республикой не были озвучены американским лидером. В то же время американские официальные лица заявляют, что выдвинули иранцам три требования: окончательное прекращение обогащения урана и утилизация его запасов, ограничение количества баллистических ракет, и прекращение любой поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке.

Ранее политолог спрогнозировал полноценный военный конфликт США и Ирана в 2026 году.