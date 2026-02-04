В Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников над Россией

Минобороны: над регионами России за ночь сбили 24 украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны в ночь на 4 февраля сбили 24 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Отмечается, что по 11 беспилотников военные уничтожили над Брянской областью, восемь — над Белгородской областью, четыре — над Ростовской областью, а также один дрон был сбит над Астраханской областью.

Накануне вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Зафиксировали серьезные повреждения на инфраструктурном объекте.

В результате дневной атаки по Белгородской области пострадали боец подразделения «Орлан» и местный житель. Обоих мужчин госпитализировали.

Ранее российские военные сбили редкий украинский дрон.