Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Российские военные сбили редкий украинский дрон

Момент уничтожения украинского дрона FDG-33 VTOL у границ России попал на видео
Евгений Биятов/РИА Новости

На границе России военные уничтожили редкий украинский беспилотник FDG-33 VTOL, операцию засняли на камеру. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой Вооруженных сил РФ «Север».

Беспилотник группировки зафиксировал передвижение FDG-33 и сбил его.

Кроме того, на кадрах можно увидеть уничтожение других украинских беспилотников — «Дартс», «Фурия», «Жук» и «Лелека-100». О ликвидации последних двух накануне днем сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что среди уничтоженных целей также оказался дрон-шар.

VTOL (Vertical Take-Off and Landing) — это дрон, способный взлетать и садиться вертикально, ему не нужны взлетно-посадочная полоса или катапульта.

Подобные беспилотные летательные аппараты могут использовать как для разведки, так и для доставки грузов или боеприпасов, а также для нанесения ударов.

Ранее российские войска за одну ночь сбили 10 украинских беспилотников над различными регионами страны.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!