Российские военные сбили редкий украинский дрон

На границе России военные уничтожили редкий украинский беспилотник FDG-33 VTOL, операцию засняли на камеру. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой Вооруженных сил РФ «Север».

Беспилотник группировки зафиксировал передвижение FDG-33 и сбил его.

Кроме того, на кадрах можно увидеть уничтожение других украинских беспилотников — «Дартс», «Фурия», «Жук» и «Лелека-100». О ликвидации последних двух накануне днем сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что среди уничтоженных целей также оказался дрон-шар.

VTOL (Vertical Take-Off and Landing) — это дрон, способный взлетать и садиться вертикально, ему не нужны взлетно-посадочная полоса или катапульта.

Подобные беспилотные летательные аппараты могут использовать как для разведки, так и для доставки грузов или боеприпасов, а также для нанесения ударов.

Ранее российские войска за одну ночь сбили 10 украинских беспилотников над различными регионами страны.