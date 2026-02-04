В Общественной палате выступили за жесткие меры против школьной травли

Школьников, которые систематически участвуют в буллинге, следует переводить в специальные образовательные учреждения. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ, член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян.

По его оценке, проблема школьной травли остается сложной и требует жестких решений. Он считает, что наиболее проблемных учеников необходимо направлять в специальные учреждения, если они не способны соблюдать правила поведения в обычной школе.

Гаспарян отметил, что подобные меры должны сопровождаться комплексной работой. Речь идет о развитии социальной рекламы, повышении ответственности педагогов и формировании у школьников четкого понимания недопустимости буллинга. По его мнению, если отдельные учащиеся не готовы принять эти нормы, объяснять последствия их поведения следует уже в других образовательных учреждениях, что он считает справедливым.

Ярким примером пагубного влияния школьного буллинга стал инцидент 3 февраля в уфимской гимназии №16. Там один из учеников девятого класса открыл стрельбу, ранив учителя истории и обществознания. По последней информации, школьник использовал пневматическую винтовку, купленную в онлайн-магазине. Как пишут СМИ, подросток недавно перевелся в гимназию и не смог найти общий язык со сверстниками. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предложили ввести санкции за низкие оценки за поведение в школах.