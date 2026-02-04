Размер шрифта
Власти назвали возможную причину нападения школьницы с ножом в Кодинске

Минздрав: причиной нападения девочки в школе Кодинска могли стать видеоигры
РИА Новости

Семиклассница, напавшая с ножом на сверстницу и учительницу в школе № 4 города Кодинска Красноярского края, могла находиться в возбужденном эмоциональном состоянии, предположительно связанном с видеоиграми. Об этом сообщили ТАСС в министерстве образования региона.

По предварительной реконструкции событий, школьница зашла на урок после перемены уже в нестабильном состоянии. На занятии она подошла к доске и начала размахивать ножом перед учителем. Одноклассники помешали ей причинить вред педагогу, после чего несовершеннолетняя ранила другую ученицу.

В краевой прокуратуре также установили, что причиной произошедшего могли стать также эмоциональные проблемы девочки на фоне сложных отношений с другими школьниками. Следственные органы также рассматривают версию, согласно которой подросток намеревалась разобраться с обидчиками.

По данным надзорного ведомства, школьница воспитывается в полной многодетной семье и не состояла на профилактическом учете. Сейчас решается вопрос о проведении с ней профилактической и психологической работы. Кроме того, прокуратура проверит деятельность органов профилактики и школы, где произошел инцидент. В образовательном учреждении началась внутренняя проверка.

Инцидент произошел 3 февраля. Нападавшую задержали на месте. Пострадавшую девочку доставили в больницу с ножевым ранением, после врачебной помощи ее отпустили на амбулаторное лечение. Следственный комитет возбудил уголовные дела о покушении на двух и более лиц, а также о халатности.

Ранее появились кадры задержания напавшего на гимназию в Уфе подростка.
 
