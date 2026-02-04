В Харьковской области уничтожили установку HIMARS, обстреливавшую Белгород

Российские силы уничтожили американскую установку РСЗО (реактивная система залпового огня) HIMARS, при помощи которой вооруженные силы Украины обстреливали Белгород. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

«В районе населенного пункта Юрченково поражена позиция РСЗО HIMARS, которая обстреливала гражданские объекты Белгорода», — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, российские бойцы уничтожили командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, 14 единиц техники и более взвода личного состава.

Накануне вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. По его словам, есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте. По предварительной информации, в результате удара никто не пострадал.

Позднее Telegram-канал Mash уточнил, что после серии взрывов и ракетной тревоги в Белгороде наступил блэкаут. Без света оказались сам город и несколько округов, в том числе Белгородский, Яковлевский, Шебекинский, Грайворонский и Ракитянский. Отключения электричества зафиксировали и в Старом Осколе — там проблемы начались во время обстрела. Местные жители рассказали, что слышали как минимум 20 взрывов.

Ранее Гладков сообщил об ухудшении обстановки в Белгородском приграничье.