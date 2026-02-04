Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

В Харьковской области уничтожили установку HIMARS, обстреливавшую Белгород

РИА: в Харьковской области уничтожена позиция ВСУ и установка HIMARS
Aaron Favila/AP

Российские силы уничтожили американскую установку РСЗО (реактивная система залпового огня) HIMARS, при помощи которой вооруженные силы Украины обстреливали Белгород. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

«В районе населенного пункта Юрченково поражена позиция РСЗО HIMARS, которая обстреливала гражданские объекты Белгорода», — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, российские бойцы уничтожили командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, 14 единиц техники и более взвода личного состава.

Накануне вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. По его словам, есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте. По предварительной информации, в результате удара никто не пострадал.

Позднее Telegram-канал Mash уточнил, что после серии взрывов и ракетной тревоги в Белгороде наступил блэкаут. Без света оказались сам город и несколько округов, в том числе Белгородский, Яковлевский, Шебекинский, Грайворонский и Ракитянский. Отключения электричества зафиксировали и в Старом Осколе — там проблемы начались во время обстрела. Местные жители рассказали, что слышали как минимум 20 взрывов.

Ранее Гладков сообщил об ухудшении обстановки в Белгородском приграничье.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!