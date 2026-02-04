Размер шрифта
«Вашингтон» Овечкина уступил «Филадельфии» в матче НХЛ

«Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Филадельфии» Мичкова в матче НХЛ
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая проходила в Филадельфии, завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Оуэн Типпетт, Карл Грундстрем, Джейми Драйсдейл и Расмус Ристолайнен. Никита Гребенкин один раз бросил в створ ворот и применил один силовой прием.

У «Вашингтона» отличились белорусский нападающий Алексей Протас и Энтони Бовилье. Российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков отметился одной голевой передачей. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 15 минут 35 секунд, нанес четыре броска в створ ворот, но не набрал очков.

«Вашингтон» прервал серию из трех побед подряд. «Филадельфия» одержала первую победу после четырех поражений.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее четыре очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Баффало» в матче НХЛ.
 
