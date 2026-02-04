В Армении назвали имена подозреваемых в убийстве сбежавшей чеченки Баймурадовой

Следственный комитет Армении назвал лиц, предположительно причастных к убийству 23-летней чеченки Айшат Баймурадовой. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на иностранные СМИ.

Подозрение пало на двух гражданок России – Карину Иминову и Саид-Хамзат Байсарову.

Следствие предполагает, что они совершили преступление по указанию неустановленного лица.

20 октября в Армении было обнаружено тело чеченки Айшат Баймурадовой, пропавшей 15 октября. Друзья девушки сообщили, что в день исчезновения она отправилась на встречу с подругой, с которой познакомилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), но домой не вернулась и перестала отвечать на звонки. Правозащитные организации высказывали опасения, что Баймурадову могли принудительно вернуть в Чечню, ссылаясь на подобные случаи с другими девушками, покинувшими республику. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

