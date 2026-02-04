Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Армении назвали имена подозреваемых в убийстве сбежавшей чеченки Баймурадовой

В Армении назвали имена россиянок, подозреваемых в убийстве чеченки Баймурадовой
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следственный комитет Армении назвал лиц, предположительно причастных к убийству 23-летней чеченки Айшат Баймурадовой. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на иностранные СМИ.

Подозрение пало на двух гражданок России – Карину Иминову и Саид-Хамзат Байсарову.

Следствие предполагает, что они совершили преступление по указанию неустановленного лица.

20 октября в Армении было обнаружено тело чеченки Айшат Баймурадовой, пропавшей 15 октября. Друзья девушки сообщили, что в день исчезновения она отправилась на встречу с подругой, с которой познакомилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), но домой не вернулась и перестала отвечать на звонки. Правозащитные организации высказывали опасения, что Баймурадову могли принудительно вернуть в Чечню, ссылаясь на подобные случаи с другими девушками, покинувшими республику. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее тело пропавшего девятилетнего мальчика нашли в водоеме в Ленинградской области.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!