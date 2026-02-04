Политолог объяснил, почему НАТО неспособно противостоять России

У Североатлантического альянса нет явного лидера, который мог бы объединить усилия внутри блока для противостояния России. Об этом заявил политолог, председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин в беседе с News.ru.

«Страны НАТО, с одной стороны, должны были развязать третью мировую войну за территорию Украины, а на практике на это не решаются. Они прекрасно понимают, что нет единой платформы, нет единого кулака, нет единого сплоченного лидера», — сказал Самонкин.

По его словам, для этого нужны финансовые вложения и задел. Эксперт также отметил, что внутри Евросоюза сформировалось потребительское общество, где каждый сам за себя. Европа лишь грозится, но противостоять России не может, подчеркнул эксперт.

Самонкин напомнил, что на фоне переговоров в Абу-Даби ВС РФ наступают и блокируют узлы, включая «важные стратегические пункты ВСУ». В рамках военной стратегии преимущество на стороне Москвы, пока Запад в рамках дипломатии не может определиться даже с тем, какую формулу мира применять в отношении Украины, констатировал аналитик.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что после трех-четырех лет конфликта на Украине значительная часть запасов оружия в Европе была уничтожена или истощена. В связи с этим возникла необходимость в большей степени опираться на резервы, остающиеся в США, отметил он.

Ранее в Раде захотели «воевать» с Россией несмотря на возможные договоренности.